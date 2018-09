Policija je uhapsila S.J. (52) iz okoline Kruševca zbog, kako je saopštila, sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

„Prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađena je improvizovana laboratorija za veštački uzgoj marihuane i osušena marihuana bruto težine 390 grama, pet biljaka marihuane visine od metar do metar i dvadeset centimetara, petnest manjih biljaka visine deset do dvadeset centimetara i osam malih, tek proniklih biljaka, visine do pet centimetara, sve u saksijama. Takođe, pronađena je lampa za grejanje snage 400 vati i transformator sa pripadajućim kablovima“ saopšteno je iz policije.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu odredjeno zadržavanje do 48 sati.

Kruševljanin uhapšen zbog uzgajanja marihuane

