Kruševljanin pokazao znanje u „Milioneru“

Radomir Raša Jević, penzioner iz Kruševca, nedavno je učestovavo u „Milioneru“, jednom od najpoznatijih kvizova u Srbiji. Na stolici koja može doneti milione, Radomir je pokazao zavidno znanje i sa samo dve iskorišćene pomoći došao do druge zagarantovane sume. Kaže da nije imao tremu i da bi se ponovo prijavio da učestvuje, jer smatra da ovaj kviz ima odličan koncept

Kviz „Milioner“ pratio je na televiziji još pre dvadesetak godina, kada se i pojavio, a i tada je pokušao da se prijavi.

– Dopao mi se koncept kviza i pokušavao sam još tada da se prijavim, a prijavljivanje je bilo preko telefona, dakle misaona imenica. Letos sam na internetu video reklamu da će se ponovo emitovati kviz, pojavila se prijava i ja sam se još prvog dana prijavio, ne očekivajući da ću da prođem- kaže Jevtić za Kruševacgrad.

Nakon mesec dana produkcija ga je kontaktirala, a posle dva kastinga telefonom koji su podrazumevali proveru opšteg znanja i sposobnosti, pozvan je 29. avgusta na snimanje.

– To je divno iskustvo, vrhunska produkcija. Nisam imao tremu, inače je nemam, vezano za medijske nastupe, nemam otpor prema kamerama. Voditelj Ivan Zeljković je fantastičan u smislu da opusti svakog takmičara pred kviz. On je toliko neposredan i imate osećaj da ste seli da razgovarate sa dugogodišnjim prijateljem.

Za pitanja kaže da nisu bila mnogo teška, a od tri pomoći je iskoristio dve.

– Svako pitanje koje znate je lako, a koje ne znate teško. Od tri pomoći sam iskoristio dve, a cilj mi je bio da dođem do druge zagarantovane sume, što sam i postigao. Važno mi je bilo da se ne obrukam i padnem na nekom lakom pitanju. Zadovoljan sam učešćem.

Ovaj kviz smatra idealnim zbog toga što takmičar „ima sve vreme ovog sveta“ da se seti odgovora.

– Kvizoman sam i gledam sve kvizove, ali nisam nikad učestovao ni u jednom kvizu, ja sam u ozbiljnim godinama, gde pada koncentracija, a svi su kvizovi takvi da morate u određenom vremenu brzo da reagujete i imate potpunu koncentraciju, da ne dođe do zastoja i blokade. To bi mi bila mana i opterećenje u većini kvizova, a „Milioner“ je drugačiji, imate neograničeno vreme za razmišljanje, pravljenje kalkulacije kako da se odgovori na pitanje, tako da to je ono što je prednost u odnosu na ostale kvizove.

Posebne pripreme za kviz nije bilo.

– Nema pripreme za kviz, to je kviz opšte informisanosti sa pitanjima koja su možda nekad prošla ispred očiju, vi ste ih registrovali u podsvesti iz koje posle naizlazi odgovor. Za takav kviz se čovek sprema ceo život- smatra Jevtić.

Svima bi preporučio da se prijave, a i sam bi ponovo učestovao.

– Svima bih preporučio da učestuju, to je jedna velika zabava, i dobar način da se proveri opšta infomisanost. Treba uživati, treba biti opušten, to je prijatno iskustvo, ne stresno. Učestovao bih ponovo, vrlo rado, jer nosim jedno jako lepo iskustvo, ali ne znam po propozicijama da li bih mogao da učestvujem dva puta- kaže kroz smeh.

A ko dobro prođe u kvizu, dobije i nagradu.

– Na kraju dođe i neki dinar, što je dobro. Nagradu sam utrošio na svoju porodicu, svakome sam uzeo ponešto za sećanje, imam dvoje dece, petoro unučadi.

Pored „Milionera“, Jevtić je učestvovao u još jednom, malo drugačijem takmičenju.

– Učestovao sam 2016. u muzičkom takmičenju „Nikad nije kasno“. Nekada sam pevao u Kulturno umetničkom društvu 14. oktobar. U to vreme je počeo da se emituje serijal „Nikad nije kasno“, a ja sam se prijavio, na sličan način kao za „Milioner“. Tu sam imao jedan drugačiji cilj, ja sam doseljenik u Kruševcu, odrastao sam u Bosni i moji prijatelji su svuda po svetu, a ja sam želeo da ih okupim i pozdravim, jer znam da je ta emisija vrlo gledana i u zemlji u svetu. Drago mi je da sam i u tome uspeo i napravio kontakt sa velikom brojem prijateljima i od Aljske do Australije- priseća se naš sagovornik.

Inače, Jevtić ima 69 godina, radio je kao vaspitač u Vaspitno-popravnom domu, a pred penziju je bio i direktor Centra za socijalni rad.

– Zahavljući benificiranom radnom stažu imam puno vremena da se bavim svojim unučićima, a imam ih puno dvorište-zaključuje on.

M. Janković

Foto: Printscreen Nova S