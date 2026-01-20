Kruševljanin – novi predsednik Upravnog odbora Bitefa

Dramaturg iz Kruševca Spasoje Ž. Milovanović imenovan je za novog predsednika Upravnog odbora Bitefa, umesto glumca Svetozara Cvetkovića, koji je podneo ostavku nakon spora u vezi sa učešćem švajcarskog reditelja Mila Raua u programu 59. Bitefa

Upravni odbor Bitefa sada čine Ana Veljković i Srđan Obrenović, koji su ostali u ovom telu, a novi članovi su Uroš Mijatović i Miloš Latinović na čelu sa predsednikom Spasojem Ž. Milovanovićem.

Milovanović je dramaturg Kruševačkog pozorišta. Bio je direktor Drame Narodnog pozorišta, zatim je godinama niško Narodno pozorište. Osnivač je festivala Teatar na raskršću.

Spasoje Ž. Milovanović je rođen 1971. godine u Kruševcu. Magistar je nauka o dramskoj umetnosti iz oblasti teatrologije i od 2018. godine bio je upravnik Narodnog pozorišta u Nišu.

Radio je dramatizaciju brojnih dela, od kojih je tekst „Devetsopetnaesta – tragedija jednog naroda“ dobio nagradu za dramatizaciju na Festivalu praizvedbi, 2013, kao i drama za decu – tekst „Pinokio“ dobio je nagradu za najbolji tekst na Zvezdarištu 2013. godine.

Dramaturg je predstava Konstantin, Bizarno, Dama s kamelijama, Uspavanka za Vuka ničijeg (Narodno pozorište u Beogradu), Hvalisavi vojnik, Put oko sveta, Iza rešetaka, Govorite li australijski?, Purpurno ostrvo, Buzdovan (Kruševačko pozorište), Tamo – amo (Beogradsko dramsko pozorište), Palčica (Narodno pozorište Užice), Svetozar (Srpsko narodno pozorište).

Radio je i režiju brojnih predstava, a autor je projekata Kič kabare, Niko nije niko, Vavilonski smeh.

Selektor i scenarista je više pozorišnih festivala, a pozorišni i društveni kritičar je u časopisima i nedeljnicima Treći program Radio Beograda, Scena, TFT, LUDUS, Drama, Teatron, Književne novine, Bagdala, Pobeda, Grad, Putevi kulture.

Autor je zbirki poezije Senka ljubavi i pesme poneke, Zemlja čuda ili Nemoj i četvrti put, Petre i To sam hteo da kažem, a poezija mu je prevedena na engleski, holandski, švedski, nemački, španski, makedonski, ruski, bugarski i slovenački jezik.

Dobitnik je nagrade „Poet“ 2010. godine za zbirku „Senka ljubavi i pesme poneke“.

Ovlašćeni je sudski veštak za dramsku umetnost Ministarstva pravde Republike Srbije.

Član je Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa, predsedništva Udruženja dramskih pisaca Srbije i Udruženja književnika Srbije.

Izabran je u zvanje asistent-pripravnik za predmet Istorija drame i pozorišta na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini.

Od 2009. do 2013. godine radio je u Kruševačkom pozorištu kao dramaturg.

Od 2013. do 2015. radio na mestu direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu.

Od 2015. do 2017. sarađivao je sa pozorištima u Edmontonu, Kanada: Workshop west playwright thetare, Citadel Theatar, Drama group Edmonton, Serbo-Canadian Cultural Society of Edmonton.

Na predlog Theatre of Alberta (Edmonton, Kanada) dobitnik je počasnog zvanja Ambassador Theatre of Alberta. Dobitnik je nacionalnog priznanja „Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije” za izuzetan doprinos kulturi Srbije.