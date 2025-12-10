Kruševljanin novi direktor BMW-a

Nemački automobilski gigant BMV imenovao je Milana Nedeljkovića za novog direktora te kompanije. Nedeljković, koji je rođen u Kruševcu, stupiće na novu dužnost 14. maja

Nadzorni odbor kompanije BMV odlučio je da za novog direktora imenuje Milana Nedeljkovića koji će zameniti dosadašnjeg dugogodišnjeg direktora Olivera Zipsea od 14. maja sledeće godine, prenosi RTS.

Nedeljković je rođen u Kruševcu 1969. godine, a karijeru u BMV-u započeo je kao pripravnik 1993. godine.

Studirao je mašinstvo na Univerzitetu u Ahenu i na američkom MIT-u, a doktorirao je na Tehničkom univerzitetu u Minhenu.

Iskustvo u BMV-u sticao je kroz rukovodeće pozicije u fabrikama u Oksfordu, Lajpcigu i Minhenu, kao i u oblasti korporativnog kvaliteta.

Nedeljković je član uprave BMV-a od 2019. godine i zadužen je za sektor proizvodnje.

Za direktora je imenovan do 2031. godine.

Foto: bmwgroup.com