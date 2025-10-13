Kruševljanin Marko Đorđević pobednik „Slagalice“

Najpopularniji kviz u Srbiji „Slagalica“, emituje se na RTS -u. Nedavno je završen 190. ciklus. Pobednik tog ciklusa je 36-togodišnji Kruševljanin Marko Đorđević

Marko oduvek voli kvizove. Pre pet godina stigao je do polufinala „Slagalice“, a želja mu je bila da se popne na pobedničko postolje. Najteža mu je igra korak po korak.

– Hteo sam da se dobro zabavim, ali i da naučim nešto novo. Savetovao bih svima da gledaju što više kvizova i učestvuju u što više kvizova – poručio je Marko.

Marko se priprema za superfinale „Slagalice“ u decembru, a želeo bi da pokrene kviz koji bi se emitovao na Radio televiziji Kruševac.

