Kruševljanima predstavljeni uslovi za subvencije za energetsku efikasnost

U Domu sindikata održan je Info dan kako bi se građani upoznali sa sprovođenjem projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“

Projekat sprovodi Grad Kruševac u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, a u cilju informisanja javnosti o uslovima javnog poziva i pružanja jasne informacije o tome kako građani mogu da iskoriste dostupne podsticaje za unapređenje energetske efikasnosti svojih domaćinstava.

Pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj, Ana Prvanov, istakla je da Kruševljani mogu već od 15. decembra da očekuju raspisivanje Javnog poziva, dok će predaja potrebne dokumentacije započeti 25. decembra.

– Ono što nam je cilj organizacije ovog Info dana jeste da se naši sugrađani upoznaju sa svom dokumantacijom koja je potrebna za prijavljivanje za subvencije koje se kreću od 50 do 60 odsto. Pored toga, imamo i posebnu kategoriju za socijalno ugrožene koji mogu da ostvare subvenciju i do 90 odsto od ukupne vrednosti investicije.

Prvanov je dodala da je Grad u ovu svrhu iz svog budžeta izdvojio 12,5 miliona dinara, dok Ministarstvo u ovom projektu učestvuje sa 18,75 miliona.

Prethodne godine, ukupno je izdvojeno 25 miliona dinara, a najveće interesovanje je bilo za ugradnju stolarije.

