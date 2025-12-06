Kruševljani treći u finalu kviza „KULturizam“ u Novom Sadu

Kruševac je imao svog predstavnika na finalnom kvizu KULturizam, koji je održan u Omladinskom centru OPENS u Novom Sadu. Projekat je realizovala organizacija „Zeleni front“ uz podršku Ministarstva turizma i omladine, a učestvovalo je ukupno 400 mladih iz Prijepolja, Kruševca, Bogatića i Sokobanje

Cilj programa je da učenici kroz kvizove znanja steknu nova prijateljstva i prošire svoje poznavanje kulturnog nasleđa i turističkih potencijala Srbije.

U prvoj fazi projekta organizovani su školski kvizovi u svakoj lokalnoj samoupravi, gde je po 100 učenika trećih razreda srednjih škola rešavalo test od 20 pitanja. Na osnovu rezultata formirane su tročlane ekipe za finale, kombinujući učenike sa najvišim, srednjim i najnižim rezultatom, kako bi se podstakla saradnja i ravnopravnost među vršnjacima.

U finalnom kvizu učestvovale su četiri ekipe, pitanja je postavljao voditelj, a regularnost takmičenja pratio je žiri. Podršku takmičarima pružilo je oko 80 srednjoškolaca iz lokalnih samouprava učesnica projekta.

Ekipa Kruševca osvojila je treće mesto, dok je pobednička titula pripala ekipi iz Sokobanje.