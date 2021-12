Kruševljani se oprostili od Živorada Jovanovića

Danas je u Gradskoj upravi održana komemoracija povodom smrti Živorada Žike Jovanovića, koji je od 1992. do 1993. godine bio predsednik Opštine Kruševac.

Nekoliko desetina Kruševljana odalo je počast preminulom. Uz članove porodice, komemoraciji su prisustovali brojni funkcioneri i političari, te nekadašnje kolege Živorada Jovanovića.

Nakon minuta ćutanja, prisutnima se obratila gradonačelnica Jasmina Palurović, a nakon nje Velibor Jovanović, sin preminulog Živorada Jovanovića.

Podsećamo, Živorad Jovanović, rođen je 12.marta 1941.godine u Pasjaku. Po obrazovanju bio je diplomirani ekonomista, a karajeru je započeo u „Trajalu“.

Njegov politički angažman vezan je za SKJ, a u periodu od 1978. do 1982. godine bio je Sekretar opštinskog komiteta SKJ. Obavljao je funkciju predsednika Opštine Kruševac od 1992. do 1993. godine. Do odlaska u penziju, 2002. godine, bio je generalni direktor „Dunav osiguranja“ u Kruševcu.

S.M.