Kruševljani odali poštu žrtvama pada nadstrešnice

Postavljeno: 02.09.2025

Polaganjem cveća i ostavljanjem poruka kod Spomenika kosovskim junacima, Kruševljani su sinoć odali poštu žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i na taj način obeležili deset meseci od tragedije

Kod Spomenika su ostavljane i bele ruže, dok je na porukama, između ostalog, pisalo: „Novi Sad, pamtimo“, „Bele ruže za vas, crni teret za one što ćute“, „Da se ovo nikad više ne dogodi“ i „Živite večno“.

Pored toga, istaknuta su dva transparenta kraj Spomenika kosovskim junacima na kojima je pisalo: „Nadstrešnica je sklonište, ne smrt“ i „1.11.2024,  Novi Sad“.

Takođe, prisutni su 16-minutnom tišinom odali poštu nastradalima.

Na okupljanje pozvao Zbor građana Kruševca.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
2. septembar 2025., 13:39
 

Vedro
31°C
Apparent: 17°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 70%
Vetar: 2 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top