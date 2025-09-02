Kruševljani odali poštu žrtvama pada nadstrešnice

Polaganjem cveća i ostavljanjem poruka kod Spomenika kosovskim junacima, Kruševljani su sinoć odali poštu žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i na taj način obeležili deset meseci od tragedije

Kod Spomenika su ostavljane i bele ruže, dok je na porukama, između ostalog, pisalo: „Novi Sad, pamtimo“, „Bele ruže za vas, crni teret za one što ćute“, „Da se ovo nikad više ne dogodi“ i „Živite večno“.

Pored toga, istaknuta su dva transparenta kraj Spomenika kosovskim junacima na kojima je pisalo: „Nadstrešnica je sklonište, ne smrt“ i „1.11.2024, Novi Sad“.

Takođe, prisutni su 16-minutnom tišinom odali poštu nastradalima.

Na okupljanje pozvao Zbor građana Kruševca.