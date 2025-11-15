Kruševcu dodeljen ugovor za nabavku paketa hrane i ogrevnog drveta

U Palati Srbija komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević i ministar za javna ulaganja Darko Glišić svečano su uručili 212 ugovora predstavnicima 105 gradova i opština širom Srbije. Ispred Grada Kruševca dodeli ugovora je prisustvovala zamenica gradonačelnika Snežana Radojković

Ovim ugovorima biće obezbeđena pomoć za više od 7.200 porodica izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji. Podrška će biti realizovana kroz nabavku 2.550 paketa ogrevnog drveta sa prevozom i 4.663 paketa hrane, za šta je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 130 miliona dinara.

Komesarka Nataša Stanisavljević istakla je da Komesarijat kontinuirano pruža podršku najugroženijim porodicama koje su se našle u teškoj životnoj situaciji i da će jedinice lokalne samouprave raspisati javne pozive za nabavku paketa hrane i ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Naš zadatak je da niko ne bude zaboravljen – da svako ko se našao u teškoj situaciji oseti podršku države i sigurnost u svojoj zajednici, da nastavljamo da vodimo brigu o njima i da Vlada Republike Srbije i Komesarijat vode odgovornu politiku. Zajedničkim radom sa jedinicama lokalnih samouprava osigurava se da svaka porodica dobije potrebnu pomoć, rekla je komesarka Stanisavljević.

Ministar Darko Glišić poručio je da je saradnja države, institucija i lokalnih samouprava ključ za konkretne rezultate.

Ugovori koji su danas potpisani i uručeni predstavljaju priliku da mnoge ugrožene porodice reše neke od svojih problema. Ovom prilikom želim da zamolim gradonačelnike i predsednike opština da budu ekspeditivni u njihovoj primeni. Od 2022. godine do danas, sredstvima koje je obezbedila država, pružena je pomoć u vidu paketa hrane i ogrevnog drveta sa prevozom za više od 15.000 porodica. Kada delujemo zajedno – rezultati su vidljivi, poručio je ministar Glišić.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac