Kruševačko pozorište: U petak dva termina mjuzikla „Lion King“

Postavljeno: 11.12.2025

U Kruševačkom pozorištu ovog petka biće izveden dečji mjuzikl „Lion King“, u produkciji Plesnog kluba Kruševac. Publika će imati priliku da predstavu pogleda u dva termina, od 18 i od 20 časova

Reč je o spektaklu pokreta, muzike i emocija, koji je jedan od najuzbudljivijih plesnih projekata ove sezone. Mjuzikl je inspirisan popularnim animiranim filmom o mladom lavu Simbi, budućem kralju Plemenske Zemlje, koji prolazi kroz iskušenja nakon što njegov stric Skar preuzme presto. Na osnovu te priče nastala je i ova pozorišna verzija, namenjena najmlađoj publici.

Organizatori najavljuju dinamičnu i vizuelno bogatu izvedbu, uz poruku da mališane i njihove roditelje očekuje pravo pozorišno iskustvo. Budući das u karte za prvi termin rasprodate, važno je na vreme obezbediti svoju za reprizu od 20.00.

Novogodišnji likovni konkurs za prvake

