Kruševačko pozorište: Sutra u podne igra „Ružno pače“

Postavljeno: 19.12.2025

U subotu, sa početkom u 12 časova, na repertoaru Kruševačkog pozorišta biće izvedena predstava „Ružno pače“, namenjena najmlađoj publici

Predstava je rađena po motivima čuvene bajke Hansa Kristijana Andersena, dok adaptaciju i tekst potpisuje Nataša Ilić, autorka savremenog književnog izdanja ove priče. Izvedena u lutkarskoj formi, predstava je posebno prilagođena deci i njihovom načinu doživljaja pozorišta.

Kroz humor, toplu poetiku i upečatljive likove, „Ružno pače“ se bavi temama različitosti, neprihvatanja i potrage za sopstvenim mestom u svetu, uz jasnu poruku da se prava vrednost ne meri spoljašnjim izgledom, već unutrašnjom dobrotom i osetljivošću.

Iako je nastala pre mnogo godina, ova bajka i danas nosi univerzalne poruke, zbog čega se ubraja među najznačajnije dečje priče i predstave širom sveta. U verziji Kruševačkog pozorišta, ona zauzima posebno mesto na repertoaru, upravo zbog svoje edukativne i emotivne snage.

