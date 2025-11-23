Kruševački tim trijumfovao pesmom „Još ti se radujem“ na Saboru narodne muzike Srbije

Pre nekoliko dana, na prvoj večeri sedmog po redu festivala Sabor narodne muzike Srbije 2025 u saradnji SEMUS-a i RTS-a, pobedu u kategoriji „Starogradske pesme i romanse“ odnela je kompozicija „Još ti se radujem“

Pobednička kompozicija u kategoriji „Starogradske pesme i romanse“ bila je „Još ti se radujem“ koju je napisao i komponovao Miljan Miletić, izvela Aleksandra Ivanov Caka koju je žiri nagradio i za najbolju interpretaciju i dodelilo ček od 100.000 dinar, dok je za sjajan aranžman zaslužan Vidan Stolić.

– Prezadovoljna sam. Volela bih da ova pesma zaživi kod određene publike koja ceni i voli ovakav muzički pravac. Pesma nije komercijalna, ja sam je doživela kao „filmsku numeru“. Biti na ovoj sceni je velika satisfakcija i ponosna sam na ceo tim i saradnike – rekla je Caka prisutnim medijima.

Ponosa radi da napomenemo da su svo troje iz Kruševca.

Foto: Screenshot