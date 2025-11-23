Kruševački tim trijumfovao pesmom „Još ti se radujem“ na Saboru narodne muzike Srbije

Postavljeno: 23.11.2025

Pre nekoliko dana, na prvoj večeri sedmog po redu festivala Sabor narodne muzike Srbije 2025 u saradnji SEMUS-a i RTS-a, pobedu u kategoriji „Starogradske pesme i romanse“ odnela je kompozicija „Još ti se radujem“

Pobednička kompozicija u kategoriji „Starogradske pesme i romanse“ bila je „Još ti se radujem“ koju je napisao i komponovao Miljan Miletić, izvela Aleksandra Ivanov Caka koju je žiri nagradio i za najbolju interpretaciju i dodelilo ček od 100.000 dinar, dok je za sjajan aranžman zaslužan Vidan Stolić.

Prezadovoljna sam. Volela bih da ova pesma zaživi kod određene publike koja ceni i voli ovakav muzički pravac. Pesma nije komercijalna, ja sam je doživela kao „filmsku numeru“. Biti na ovoj sceni je velika satisfakcija i ponosna sam na ceo tim i saradnike – rekla je Caka prisutnim medijima.

Ponosa radi da napomenemo da su svo troje iz Kruševca.

Foto: Screenshot

Strujni Udar i Đule predstavljaju „Padam“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
23. novembar 2025., 19:19
 

Prognoza -
2°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 0.6 m/s NE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top