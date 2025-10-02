Kruševački reditelj Vladimir Popadić objavio knjigu „Yu rock park“

„Yu rock park“ Vladimira Popadića, objavljena za izdavačku kuću „Vartolomej“, donosi humoristične, fiktivne priče o YU rocku uz ozbiljnu analizu muzičke scene osamdesetih godina

Knjiga Vladimira Popadića predstavlja nesvakidašnji spoj fikcije, satire i analitičkog pogleda na zlatno doba jugoslovenskog rocka. Iako su priče uvrnute i izmišljene, iza njih stoji duboko razumevanje muzičkog konteksta osamdesetih godina. Popadić se poigrava stvarnim događajima i likovima, izvlačeći ih iz prošlosti i stavljajući u nove, ponekad apsurdne, ali uvek inteligentne narative.

Uvrnute izmišljene priče o pojedinim Yu albumima iz osamdesetih

Opis knjige „Yu rock park“ daje uvid u način na koji Vladimir Popadić koristi fikciju da ispriča priče o stvarnim albumima i muzičarima. Knjiga istražuje i dekonstruiše kulturni mit jugoslovenskog rokenrola, iako se sve dešava u jednom paralelnom univerzumu gde su događaji i odnosi umetnuti u sasvim drugačiji, humoristični kontekst.

Od Leb i sol, preko Partibrejkersa, pa sve do Betovena u župskom Aleksandrovcu – čitalac je uvučen u svet koji ne zna granicu između realnog i izmišljenog.

Knjiga provocira pitanja o tome kako se istorija pamti, kako se umetnost tumači, i zašto volimo da mitologizujemo muzičke zvezde.

Poseban ton priča podseća na parodiju, ali bez trivijalizacije tema. Autor koristi prepoznatljive situacije i lica da bi osvetlio vreme i prostor iz kojih su potekli.

Uz knjigu dolazi OBI i insert, a fizičko izdanje je u stanju „mint“, što dodatno naglašava posvećenost detaljima.

„Yu rock park“ funkcioniše kao zbirka alternativne istorije pop kulture, gde se legende i činjenice mešaju u mozaik duhovitih i pametnih priča.

Iako opis ne sadrži klasične recenzije, sam narativ i autorski pristup knjige sugerišu da je reč o delu koje donosi osveženje u domaćoj književnosti. Slogan „Stvari su postale ozbiljne: HUMOR SE VRATIO U SRPSKU KNJIŽEVNOST!“ najavljuje drugačiji pristup temi koja je do sada često bila obrađivana isključivo kroz dokumentarni, analitički ili nostalgični okvir.

Knjiga ne liči ni na šta drugo na sceni – podseća samo po duhu na South Park, ali ne i po formi.

Duhoviti momenti su oslonjeni na pop-kulturne reference i pametne igre rečima, zbog čega je publika koja poznaje YU scenu naročito nagrađena.

Umetnički doprinos knjige leži u tome što ne pokušava da dokumentuje, već da provocira misao – uz osmeh. Namera autora nije da čitaoca pouči, već da ga inspiriše da razmišlja, prepoznaje i preispituje stvarnost.

„Yu rock park“ se već sada može smatrati kultnim naslovom među ljubiteljima muzike i ironijskog pogleda na istoriju.

Za koga je „Yu rock park“?

„Yu rock park“ je namenjen svima koji su odrastali uz jugoslovenski rokenrol, ali i mlađim generacijama koje žele da saznaju više o muzičkom nasleđu regiona – na jedan potpuno neformalan i zabavan način.

Ako ste ljubitelj Azre, Bijelog dugmeta, EKV-a ili Partibrejkersa – ovo je vaša knjiga. Za čitaoce koji uživaju u miksu književnosti, satire i pop-kulture. Idealna za kolekcionare, muzičke novinare, studente kulture i sve one koji vole da preispituju istoriju sa dozom humora.

Biografija

Vladimir Popadić (Kruševac, 1974) je pozorišni reditelj, školovan na FDU u Beogradu. Stalni je reditelj Kruševačkog pozorišta, gde je uradio najveći broj svojih predstava. Režirao je i u JDP, Subotici, Kraljevu i u Velikoj Britaniji, a na Radio Beogradu nekoliko radio-drama. Vaninstitucionalno se bavio: primenjenim pozorištem, dramskom pedagogijom i pozorištem senki. Napisao: celovečernji pozorišni komad, dečji komad, radio dramu, tezgario kao scenarista na televizijama, ovo je prvi put da objavljuje u pisanoj formi. Od malih nogu ima ploče i nikada nije prihvatio kasete ili diskove. Nije kolekcionar, skuplja samo ono što sluša. Živi sa porodicom i pločama u Beogradu.