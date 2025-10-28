Kruševački dvoboj za osminu finala Kupa

U šesnestini finala Kupa Srbije sutra (15:30 časova) se sastaju fudbaleri Trayala i Napretka. Ulaz na stadion Mladost je besplatan, a biće otvorene zapadna i istočna tribina

Napredak i Trayal do sada su se sastali pet puta u zvaničnim utakmicama. Jednom u pretkolu Kupa, davne 1981, kada je Napredak slavio sa 9:0 protiv, u to vreme, Obilićeva. U prvenstvenim mečevima za bodove sastajali su se na drugoligaškoj sceni. U sezoni 1999/2000, kada se Napredak vratio na prvoligašku scenu sa 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Železničar iz Lajkovca, u prvoj utakmici je pobedio Gumare sa 3:2, u prolećnom delu upisao jedini poraz u međusobnim susretima – 1:2. U prvenstvu Druge lige Istok 2001/02 Napredak je slavio u obe utakmice – 4:0 i 3:1.

I posle skoro četvrt veka sutra (15:30 časova) vreme je za novu duel, u šesnaestini finala Kupa Srbije.

– Sigurno da smo ozbiljno shvatili utakmicu, iz dva razloga. Prvi je da je to gradski derbi, a drugi je taj da moramo da napravimo reakciju nakon utakmice sa Vojvodinom. Rekao sam već, paradoksalno zvuči, ali jako smo dobro ušli u duel sa Novosađanima, međutim posle prvog primljenog gola i posle neobjašnjivih situacija kod ostalih golova… u ova dva – tri dana smo se ponovo sabrali i ozbiljno pripremili predstojeću utakmicu. I nadam se da će nam biti dobra uvertira za susret sa TSC – om. Sav fokus je sada na sutrašnjoj utakmici protiv jedne dobro organizovane ekipe, koja je na krilima pobede nad Kabelom. Odigrali su kvalitetno, postigli jako lep prvi gol iz slobodnog udarca. Tako da očekujem dobru utakmicu i veliki broj navijača, iako u ovom trenutku i jednima i drugima je ovaj duel najmanje potreban, jer i jedni i drugi imamo važne prvenstvene susrete. I dalje ne možemo da računamo na Aleksandra Lutovca, koji će, nadam se, od sledeće nedelje biti sa nama. Svi ostali su zdravi i spremni za utakmicu sa Trayalom – poručio je šef Napretkove struke Radoslav Batak.

U duelu sa novosadskim Kabelom Gumari su se vratili na pobednički kolosek u prvenstvu Prve lige i sada, imajući u vidu sa su iznenađenja u Kupu uvek moguća, čekaju duel sa Napretkom…

– Na neki način, ne možemo da se poredimo sa Napretkom, jer u pitanju je superligaš i realno ima kvalitetnije igrače. Nama je prioritet da imamo kontinuitet u prvenstvu i budemo stabilan prvoligaš, ali ako budemo na nivou prethodnih prvenstvenih duela, nadam se da protiv Napretka možemo da ostvarimo pozitivan rezultat. Verujem da će svaki od igrača, koji izađe na teren, dati maksimum, da se u najboljem svetlu predstavi kruševačkoj publici i nadam se da će navijači uživati – istakao je strateg Gumara Dejan Branković.

O očekivanjima u sutrašnjem duelu govorio je i kapiten Trayala Marko Stanojević:

– Očekujem dobru fudbalsku predstavu i pozivam navijače, jer sigurno će uživati. Posle pobede nam Kabelom atmosfera u našoj ekipi je odlična. Igrati protiv Napretka je dodatan motiv i nadam se da možemo da pobedimo. U svakom slučaju, jedna kruševačka ekipa ide dalje.