Kruševačke košarkaške ekipe pretrpele poraze

U ovom prvenstvenom kolu sve kruševačke ekipe su pretrpele poraze

Košarkaši Kruševca su pretrpeli prvi poraz u 10. kolu Prve regionalne lige Zapad na gostovanju kod Poleta u Ratini rezultatom 96:84, dok su košarkasi Napretka pretrpeli još jedan poraz u nizu ovog puta kao domaćini od Smedereva 1953 sa 68:82.

Kruševac se nalazi na 1. mestu sa skorom od 9 pobeda i 1porazom, Napredak je na pretposlednjem 13. mestu sa samo jednom pobedom i čak 9 poraza.

U narednom 11. kolu 13/14. decembra Kruševac dočekuje Slogu (Batocina), Napredak gostuje kod Plane.

Košarkašice Bagdale su u 9. kolu Druge lige u Kruševcu ubedljivo poražene od Rudara 1903 (Bor) sa 64:83, sa jednom pobedom i 8 poraza su na poslednjem, 12. mestu na tabeli.

Narednu utakmicu igraju 13/14. decembra sa Slogom u Požegi.