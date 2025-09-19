Kruševačka Turistička organizacija na manifestaciji „Čarolije iz crepulje“ u Ražnja

Postavljeno: 19.09.2025

Turistička organizacija Kruševca učestvovala je na petoj gastronomskoj manifestaciji „Čarolije iz crepulje“, koja je proteklog vikenda održana na gradskom trgu u Ražnju i okupila brojne izlagače, turističke organizacije i posetioce iz različitih krajeva Srbije

Na svojoj izložbenoj tezgi predstavnici Turističke organizacije posetiocima su približili bogatu istoriju i kulturno nasleđe Kruševca, kroz publikacije i knjige sa fotografijama znamenitosti, tradicionalnih običaja i prirodnih lepota ovog kraja. Njihovo učešće privuklo je pažnju brojnih gostiju koji su sa interesovanjem razgledali promotivni materijal i raspitivali se o turističkoj ponudi grada.

Manifestacija je protekla u vedroj i veseloj atmosferi, uz takmičenje u pripremi jela u crepulji, dečije radionice, kulturno-umetnički program i poslužena tradicionalna jela.

Foto: TOK

Osredak dobija osmatračnicu za ptice i info tablu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
19. septembar 2025., 09:57
 

Uglavnom vedro
18°C
Apparent: 11°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 72%
Vetar: 0.7 m/s W
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top