Kruševačka Turistička organizacija na manifestaciji „Čarolije iz crepulje“ u Ražnja

Turistička organizacija Kruševca učestvovala je na petoj gastronomskoj manifestaciji „Čarolije iz crepulje“, koja je proteklog vikenda održana na gradskom trgu u Ražnju i okupila brojne izlagače, turističke organizacije i posetioce iz različitih krajeva Srbije

Na svojoj izložbenoj tezgi predstavnici Turističke organizacije posetiocima su približili bogatu istoriju i kulturno nasleđe Kruševca, kroz publikacije i knjige sa fotografijama znamenitosti, tradicionalnih običaja i prirodnih lepota ovog kraja. Njihovo učešće privuklo je pažnju brojnih gostiju koji su sa interesovanjem razgledali promotivni materijal i raspitivali se o turističkoj ponudi grada.

Manifestacija je protekla u vedroj i veseloj atmosferi, uz takmičenje u pripremi jela u crepulji, dečije radionice, kulturno-umetnički program i poslužena tradicionalna jela.

Foto: TOK