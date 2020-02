Kruševačka opozicija: Bojkot je izbor u nedostatku slobodnih izbora

Predstavnici kruševačkih odbora opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju te Pokreta Dosta je bilo i Pokreta slobodnih građana ponovili su da nema odustajanja od bojkota

– Bojkot je naš izbor u nedostatku slobodnih izbora. Naši simpatizeri nam kažu da se slažu sa nama, ali da to ne smeju javno da sopšte, čak se ne usuđuju ni da „lajkuju“ naše postove. Kako od tih uplašenih ljudi očekivati da se kandiduju i budu birani – kazao je predsednik kruševačkog odbora Pokreta Dosta je bilo Novica Ilić, koji je bio domaćin današnje zajedničke konferencije za novinare kruševčke opozicije.

On je podsetio da građani većinom nemaju mogućnost da izraze svoju slobodnu volju, da nisu objektivno informisani već da su, naprotiv, „bombardovani propagandnim lažima vlasti“, da su pojedini ucenjeni radnim mestima, neki potkupljeni sitnicama, a neki zaplašeni nabildovanim momcima iz džipova bez tablica.

Povodom najavljenog učešća pojedinih predstavnika opozicije u nekim gradova i opštinama na lokalnim izborima kazao da oni na taj način prete da uruše ideju bojkota.

– Po čemu su ti gradovi i opštine slobodni kada se u njima sprovodi ista politika kao u gradovima po vlašću SNS-a, nameštaju se tenderi, sprovodi se stranačko zapošljavanje, potpisuju se tajni ugovori. Tamošnja vlast jedino želi da zadrži svoje pozicije – napomenuo je Ilić.

Dodao je da je će posle bojkota uslediti bojkot, bojkot „nakaradne, nelegitimne vlasti“ koji podrazumeva i širenje istine u narodu.

Ocenio je da će najkasnije do predsedničkih izbora, koji se održavaju za dve godine, doći do promene raspoloženja kod građana.

– Mnogi koji podržavaju SNS očekujući nešto za sebe će izgubiti strpljenje jer vladari ne mogu da ispune želje svih. Okidač za bunt može biti i odluka vlasti da prizna Kosovo ili ako dodje do značajnog povećanja broja migranata – ocenio je on.

Potpredsednik Demokratske stranke, Kruševljanin Milija Jezdić, kazao je da je do sada „sve rečeno“, da opozicija jednostavno mora da ide u bojkot, imajući u vidu pritiske i uslove pod kojima se u Srbiji živi. On je podsetio je da, na primer, ta stranka i njeni koalicioni partneri u kampanji za izbore 2016. godine nije imala ni minut vremena ni na jednoj lokalnoj televiziji, kazavši da je to ilustrativan primer izbornih uslova.

J.B.

Kruševačka opozicija: Bojkot je izbor u nedostatku slobodnih izbora

