Kruševačka Kancelarija za mlade poziva na besplatne radionice
Postavljeno: 02.10.2025
Kancelarija za mlade Kruševac Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca i ove godine realizuje besplatne radionice za mlade grada Kruševca
Ukoliko imate između 15 i 30 godina, a želite da steknete nove veštine, upoznate nove drugare i kvalitetno provedete svoje slobodno vreme, Kancelarija za mlade poručuje da očekuje vašu prijavu.
Na raspolaganju je sedam besplatnih radionica:
1. Digitalni marketing
2. Osnove fotografije
3. Osnove glume
4. Osnove šminkanja
5. Osnove šivenja i krojenja
6. Mentalno zdravlje
7. Osnove slikanja
Cilj realizacije radionica je obezbeđivanje kvalitetnog, interaktivnog, zanimljivog neformalnog obrazovanja i angažovanog provođenja slobodnog vremena mladih grada Kruševca.
Radionice su besplatne i realizovaće se tokom oktobra i novembra 2025. godine u prostorima koje će obezbediti Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca.
Prijavi se za radionice KLIKOM OVDE – za nju ti treba manje od 3 minuta.
Prijava za radionice traje od 1.10. do 10.10.2025. godine.
Komentari