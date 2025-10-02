Kruševačka Kancelarija za mlade poziva na besplatne radionice

Kancelarija za mlade Kruševac Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca i ove godine realizuje besplatne radionice za mlade grada Kruševca

Ukoliko imate između 15 i 30 godina, a želite da steknete nove veštine, upoznate nove drugare i kvalitetno provedete svoje slobodno vreme, Kancelarija za mlade poručuje da očekuje vašu prijavu.

Na raspolaganju je sedam besplatnih radionica:

1. Digitalni marketing

2. Osnove fotografije

3. Osnove glume

4. Osnove šminkanja

5. Osnove šivenja i krojenja

6. Mentalno zdravlje

7. Osnove slikanja

Cilj realizacije radionica je obezbeđivanje kvalitetnog, interaktivnog, zanimljivog neformalnog obrazovanja i angažovanog provođenja slobodnog vremena mladih grada Kruševca.

Radionice su besplatne i realizovaće se tokom oktobra i novembra 2025. godine u prostorima koje će obezbediti Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca.

Prijavi se za radionice KLIKOM OVDE – za nju ti treba manje od 3 minuta.

Prijava za radionice traje od 1.10. do 10.10.2025. godine.