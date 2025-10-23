Kruševac uspešan domaćin festivala u mini rukometu

Postavljeno: 23.10.2025

GŽRK Napredak-12 u saradnji sa RSS i EHF federacijom organizovao je u Kruševcu uspešnu manifestaciji u mini rukometu na kojoj je učestvovalo preko 300 devojčica iz cele Srbije

One su kroz druženje, razgovore i igru učile prve rukometne korake, uz animaciju i prezentaciju

Posle dobrih rezultata seniorske ekipe, koja se nalazi u vrhu tabele, juniorki koje su na pragu plasmana u najkvalitetniji rang takmičenja u zemlji, rukomet u gradu sa ovakvim manifestacijama postaje sve popularniji pa ce GŽRK Napredak-12 još više omasoviti svoje redove talentovanim devojčicama koje žele da savladaju prve rukometne korake.

Fudbaleri Napretka dočekuju Vojvodinu

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

