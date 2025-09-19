Kruševac u brojkama: Četiri godine saobraćajnih nesreća i 40 izgubljenih života

Dok se širom Evrope juče obeležavao Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa ciljem da se podigne svest i podstaknu svi učesnici da doprinesu danu bez ijednog smrtnog stradanja na putevima, Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je sveobuhvatnu analizu stanja bezbednosti saobraćaja u Srbiji za period 2020–2024. godine

U analizu je uključena 161 lokalna samouprava, a rezultati pokazuju velike razlike između gradova, od onih bez zabeleženih poginulih do onih u kojima je rizik i dalje visok.

Podaci koji se odnose na teritoriju grada Kruševca pokazuju da su se u protekle četiri godine dogodile ukupno 2.004 saobraćajne nesreće, u kojima je povređeno 1.638 osoba, dok je 40 ljudi izgubilo život. Među poginulima je devet pešaka, što čini 22% svih stradalih, a najviše njih bilo je starije od 65 godina. Povređeno je 314 pešaka, odnosno 19% svih povređenih, a pešaci u Kruševcu najčešće stradaju u septembru.

Poginula su i dva biciklista (5% svih poginulih), dok je povređeno njih 177 (11%), najviše u starosnoj grupi od 46 do 64 godine, a biciklisti najčešće stradaju u septembru. Na motorizovanim dvotočkašima poginulo je pet lica (12%), a povređeno 121 (7%), najčešće mladih od 15 do 30 godina, i to najviše u julu.

Stradanja su zabeležena i u nesrećama sa učešćem traktora, poginula su tri lica (8%), a povređenih je 4% od ukupnog broja povređenih, najviše starijih od 65 godina, sa vrhuncem u junu i avgustu. U nesrećama sa teretnim vozilima život je izgubilo devet ljudi (22%), a povređenih je bilo 15% od ukupnog broja, najviše starosti 46–64 godine, pri čemu se najviše nezgoda ove vrste dogodilo u decembru.

U periodu 2020–2024. u Kruševcu je povređeno 128 dece, ali nijedno dete nije izgubilo život. Među nastradalom decom najviše je putnika (46%), zatim pešaka (35%) i vozača (19%), a deca najčešće stradaju u maju. Poginulo je i šest mladih lica (15% svih poginulih), uglavnom u svojstvu vozača (52%), najčešće u junu. Stradalo je i devet lica starijih od 65 godina (22%), najčešće u svojstvu putnika ili vozača putničkih automobila, i to najviše u septembru.

Ukupni podaci pokazuju da najveći broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalima u Kruševcu čine upravo nezgode sa pešacima, a da je septembar mesec u kojem se dešava najviše nesreća sa tragičnim ishodom. Detaljni izveštaji o stanju bezbednosti saobraćaja u svim lokalnim samoupravama dostupni su na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Agencija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezniji i odgovorniji, podsećajući da je svaki izgubljen život tragedija ne samo za porodicu, već i za celo društvo. Ovaj izveštaj, poručuju, treba da bude jasan podsetnik da brojke nisu samo statistika, već ljudski životi koje svi zajedno možemo da sačuvamo.