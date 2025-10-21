Kruševac traži privatnog partnera za gradski prevoz: Posao vredan više od 2,2 milijarde

Gradska uprava Kruševca raspisala je javni poziv za izbor privatnog partnera u okviru javno–privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada

Osnovni cilj projekta je obezbeđivanje kontinuiteta i efikasnosti u pružanju usluge javnog prevoza, kao i prenos tržišnog i operativnog rizika na privatnog partnera.

Ugovor će biti zaključen na period od 10 godina, a izabrani privatni partner obavljaće prevoz na ukupno 110 linija, sa planiranom godišnjom kilometražom od više od 3,25 miliona kilometara.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude biće najniža ponuđena cena po pređenom kilometru, a javni ugovor će biti potpisan nakon dobijanja saglasnosti Skupštine grada Kruševca.

Rok za podnošenje ponuda je 22. decembar.

Procenjena vrednost ugovora iznosi 2.271.832.250 dinara bez PDV-a, prenosi eKapija.

O. M.

Foto: Beoinfo