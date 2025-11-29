Kruševac se priprema za „100 čarolija za puno osmeha“

Praznična atmosfera u Kruševcu polako se zahuktava, a Trg Kosturnica biće od 15. decembra pretvoren u centar zimskih dešavanja uz bogat kulturno-zabavni program namenjen svim generacijama

Počele su i pripreme za zvanični početak manifestacije „100 čarolija za puno osmeha“, koja će trajati do 15. januara 2026. godine i doneti brojna iznenađenja, programe za decu i odrasle, kao i popularno klizalište.

– Za nekoliko dana kreće zvanična manifestacija “100 čarolija za puno osmeha”, to je novogodišnja čarolija i trajaće mesec dana. Kao i prethodne godine Grad Kruševac, Javno preduzeće Poslovni centar Kruševac i Turistička organizacija grada Kruševca smo se potrudili da ove godine bude dosta sadržajan program za sve naše sugrađane, kako za najmlađe tako i za starije. Ono što se očekuje jeste klizalište, tako da će svi ljubitelji klizanja moći da ga koriste. Raspisaćemo i javnu licitaciju za zakup drvenih tezgi, oglas izlazi danas u “Pobedi”, a postupak licitacije će se obaviti 5. decembra u 11 časova na drugom spratu Doma sindikata. Prava imaju pravna i fizička lica. Tu će moći da se prodaje hrana, piće, novogodišnja galanterija, suveniri i slično – istakao je direktor Poslovnog centra Miloš Milošević.

Parking na prostoru Kosturnice, gde će biti postavljen Praznični trg, biće zatvoren od danas do kraja januara 2026. godine. Građanima su na raspolaganju javna garaža, parking kod Hale sportova i ostala parking mesta u gradu, ali se svakako očekuju veće gužve nego inače.