Kruševac predstavio bogatu turističku ponudu na sajmu u Grčkoj

Turistička organizacija grada Kruševca juče je završila svoje učešće na 40. jubilarnom međunarodnom sajmu „Philoxenia – Hotelia Helexpo“, jednom od najznačajnijih turističkih događaja u ovom delu Evrope

Reč je o manifestaciji koja tradicionalno okuplja turističke organizacije, hotelijere i stručnjake iz čitavog regiona, dok je Kruševac i ove godine ponosno predstavljao svoju ponudu na jednom od najprestižnijih sajamskih prostora u Solunu.

Već prvog dana, štand kruševačke turističke organizacije posetile su Olga Kefalojani, ministarka turizma Grčke, i Jelena Vujić Obradović, konzul Republike Srbije u Grčkoj. One su pokazale posebno interesovanje za turistički potencijal Kruševca, kao i za projekte koji doprinose sve većoj prepoznatljivosti grada na međunarodnoj mapi.

Tokom trajanja sajma predstavnici Kruševca imali su čast da prisustvuju prijemu u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Grčkoj. Njena ekselencija, Jelena Vujić Obradović, ugostila je delegaciju našeg grada i predstavnike partnerskih organizacija iz regiona, uz konstruktivan razgovor o budućoj saradnji. Tom prilikom je obeležen i Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a Kruševac je dobio zahvalnicu kao jedan od prijateljskih gradova u kome je prepoznat značajan turistički potencijal i već izgrađena uspešna saradnja.

Ovo priznanje i podrška predstavljaju podstrek za još snažniji rad i afirmaciju turističke ponude Kruševca na međunarodnoj sceni.