Kruševac pred uvodjenjem vanredne situacije

Zbog sve većeg broja potvrđenih slučajeva korone u Kruševcu i Ćićevcu bi uskoro mogla da bude proglašena vanredna situacija kako bi se dodatnim merama sprečilo dalje širenje virusa. To je za KruševacGrad rekao direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje i epidemiolog Predrag Pavlović

– U Kruševcu i Ćićevcu je preteća epidemiološka situacija i očekujemo uvodjenje vanredne situacije. Danas sam na sednici kruševačkog Štaba za vanredne situacije dao usmenu preporuku za to, a za zvaničnu preporuku Zavoda sačekaćemo još i današnje odluke Kriznog štaba na nivou zemlje – rekao je dr Pavlović.

On je podsetio da je u Rasinskom okrugu situacija najteža u Aleksandrovcu gde je, u odnosu na broj stanovnika najveći broj aktivnih slučajeva korone, te u Trsteniku. Na području te dve opštine od ranije je na snazi vanredna situacija.

– Ako uporedimo sa Varvarinom i Brusom, koji trenutno imaju najpovoljniju epidemiološku situaciju u Rasinskom okrugu, u Aleksandrovcu ima skoro sedam puta više aktivno obolelih, dok ih je Trsteniku duplo manje u odnosu na Aleksandrovac – precizirao je on.

Povećava se i broj pacijenata koji se javljaju u kovid ambulantu te ih je poslednja tri dana u Kruševcu bilo po više od 200 dnevno, dok je pre dve nedelje bilo duplo manje pregleda dnevno.

Raste i broj pacijenata koji su na bolničkom lečenju. Trenutno ih je 92 u kruševačkoj Bolnici, a dr Pavlović podseća da ih je broj hospitalizovanih do 15. oktobra bio jednocifren.

Epidemiološku situaciju u školama ocenio je kao povoljnu.

– U Kruševcu od početka školske godine imamo ukupno 21 zaraženog djaka i petoro profesora. Svi učenici su iz različitih odeljenja i nemamo ni jedan primer da je došlo do prenosa virusa u školama. Deca iz osnovnih škola se inficiraju od roditelja koji su pozitivni, a srednjoškolci najčešće u kafićima, na žurkama, rodjendanima – kazao je on.

U Aleksandrovcu je situacija lošija, a dva odeljenja iz različitih škola, gde je bilo dvoje ili više zaraženih učenika, su na onlajn nastavi.

Na području te opštine epidemiolozi više ne mogu da prate put prenosa virusa jer je broj zaraženih veliki što znači i da je veliki broj mogućih izvora.

U Kruševcu je u poslednjih nedelju dana zabeleženo novih 220 slučajeva oboljevanja od korone, a u celom Okrugu u tom periodu registrovano je 468 novoobolelih.

J.B.

Kruševac pred uvodjenjem vanredne situacije

Zbog sve većeg broja potvrđenih slučajeva korone u Kruševcu i Ćićevcu bi uskoro mogla da bude proglašena vanredna situacija kako bi se dodatnim merama sprečilo dalje širenje virusa. To je za KruševacGrad rekao direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje i epidemiolog Predrag Pavlović - U Kruševcu i Ćićevcu je preteća epidemiološka situacija i očekujemo uvodjenje vanredne situacije. Danas sam na sednici kruševačkog Štaba za vanredne situacije dao usmenu preporuku za to, a za zvaničnu preporuku Zavoda sačekaćemo još i današnje odluke Kriznog štaba na nivou zemlje – rekao je dr Pavlović. On je podsetio da je u Rasinskom okrugu situacija…