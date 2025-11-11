Kruševac pred izazovima – poplave i borba za zaštitu vodenih resursa

Poplave mogu predstavljati veliki problem za zdravlje i život ljudi. Ipak, najveća pretnja za vodene resurse predstavlja uticaj čoveka, ali u poslednje vreme nijsu zanemarljive ni klimatske promene koje donose rizik od smanjenja vodotoka i suša

Kako navodi RTK u svom tekstu, na području Rasinskog okruga možemo identifikovati nekoliko ključnih načina na koje poplave utiču na vodne resurse — kako površinske (reke, potoci), tako i podzemne vode, kao i indirektne efekte kroz zemljište.

Rečni sistemi kao što su Zapadna Morava i Južna Morava prolaze kroz Rasinski okrug i doživljavaju povećanje vodostaja i izlivanja prilikom obilnih padavina i bujičnih potoka.

Izlivanja dovode do zahvatanja obala, priobalnih područja i plavljenja parcela i naselja. U uslovima kada voda naglo poraste, to može dovesti do mešanja sanitarnih voda, slabo kontrolisanih otpadnih voda i površinskog sliva sa vodotokovima, što utiče na kvalitet vode.

Na teritoriji Rasinskog okruga Zapadna i Južna Morava, Rasina i Pepeljuša su vodotokovi I reda, a ostale reke i pritoci pripadaju vodotokovima II reda. O prvima brigu vode „Srbijavode“ a o drugima lokalna samouprava. U to spadaju mere zaštite i upravljanje vodnim resursima nakon poplava: zaštita izvorišta, bolja regulacija vodotokova i prilagođavanje infrastrukture (npr. odvodnjavanje, zaštita obala, uredjenje bujičnih tokova) kako bi se smanjili rizici.

Efikasno upravljanje vodnim resursima nakon poplava zahteva kombinaciju hitnih i dugoročnih mera. Prvi korak je sanacija zagađenih izvora i obnova sistema za snabdevanje pijaćom vodom, uz stalni monitoring kvaliteta vode.

Važno je i sprovođenje dezinfekcije bunara, rezervoara i vodovodnih mreža kako bi se sprečilo širenje zaraza. Dugoročno, potrebno je ulagati u unapređenje infrastrukture — izgradnju nasipa, retencija i kanala za kontrolu vodotoka — kao i u modernizaciju sistema za rano upozoravanje na poplave.

Mere zaštite od poplava su ključne, jer pokazuju kako se rizik od poplava može smanjiti pre nego što do njih dođe, kaže načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije grada Kruševca Dušan Todorović.

Todorović objašnjava da zaštita od poplava podrazumeva skup preventivnih i tehničkih mera kojima se smanjuje verovatnoća izlivanja voda i ublažavaju moguće posledice. Najvažnije su strukturne mere, kao što su izgradnja i održavanje nasipa, brana, odbrambenih zidova i kanala za odvod viška vode.

Ove mere omogućavaju kontrolu vodotokova i smanjuju rizik od izlivanja reka. Takav sistem brana za usporavanje voda, na vodotokovima II reda, izgrađene su, u manjem obimu na Lomničkoj reci na Jastrepcu, na Trmčarskoj i Nauparskoj reci, a u fazi izgradnje i uspostavljanje na Kobiljskoj, Gaglovskoj reci i na potoku Bunarac.

Pored toga, primenjuju se i ne¬strukturne mere, koje obuhvataju planiranje korišćenja zemljišta, zabranu gradnje u plavnim područjima, razvoj sistema za rano upozoravanje i edukaciju stanovništva o postupanju tokom poplava. Poseban značaj ima pošumljavanje i očuvanje prirodnih retencija (poplavnih ravnica), jer one prirodno upijaju višak vode i ublažavaju njen razorni talas.

Kombinacijom ovih mera moguće je znatno smanjiti rizik i posledice poplava, ali i ojačati otpornost zajednica na buduće klimatske promene.

Eklatantne primere poplava u poslednjoj deceniji, Kruševac je imao više puta, naglašava Todorović:

– U 2014. godini zabeleženo je da je “godina nezapamćenih poplava” za Kruševac — šteta je procenjena na oko 90 miliona dinara.

– U martu 2016. godine, velikih padavina na području oko Kruševca. Korito reke Rasine „bilo puno”, te je bila aktivna odbrana od izlivanja. Procenjena šteta iznosila oko 50 miliona dinara. Poplavljeno je oko 200 hektara 160 ha obradivih površina, voda ušla u podrume domaćinstava u selima Kukljinu i Koševima, kao i ekonomski objekti u dvorištima.

U maju 2016. navedeno je da je područje Kruševca ponovo pogođeno poplavama — za period 2-5. maj velike količine padavina su izazvale izlivanje reke Južna Morava u naselju Đunis.

– U januaru 2021. godine, kod Kruševca je poplavljeno 35 hektara poljoprivrednog zemljišta, prouzrokovano izlivanjem reke.

– U junu 2023. je proglašena vanredna situacija na teritoriji Kruševca zbog obilnih padavina i poplava. Tada je 11 mesnih zajednica u opštini Kruševac pretrpelo veliku materijalnu štetu usled obilnih padavina i poplava. Načinjena šteta bila je veća nego 2014, jer je veći broj objekata završio pod.

Todorović objašnjava da su ove poplave posledica klimatskih promena, obilnih i nekontrolisanih padavina, ali uticaj ljudskog faktora se ne može zanemariti.

– Žitelji koji žive pored tih vodotokova moraju da vode računa da ih ne zagađuju, zagrađuju uzurpiraju i održavaju odvodne kanale prohodnim.

On ističe da u okviru izrade Operativnog godišnjeg plana odbrane od poplava tada preporučena izgradnja hidrotehničkih objekata za usporavanje vode kako ne bi napravila veliku štetu. Konstantno se apeluje na žitelje, posebno na seoskom području da atmosferske vode ne sprovode u fekalnu kanalizaciju, i da čiste odvodne kanale.

Na pitanje da li su građani svesni svog činjenja, odnosno nečinjenja i svog indirektnog uticaja na plavljenje, Todorović odgovara da je svest još uvek na niskom nivou, ali se sprovode edukacije i vežbe kako bi se taj stav promenio.

Kako bi se građani informisali i što bolje zaštitili u takvim situacijama, Odeljenje za vanredne situacije u Kruševcu sprovelo je vežbu spašavanja pod vodom i nad vodom.

Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije grada Kruševca mere za sprečavanje poplava rade u simbiozi sa Fondom za zaštitu životne sredine, ali primarni zadatak je, kaže Todorović, reagovanje kada dođe do poplava.

Izrada dokumenata kojima se utvrđuje ko, kada i kao reaguje da se spase ljudski životi i materijalna dobra. Sve to zahteva planiranje u sektorima zaštite životne sredine, poljoprivrede, investicija i dela planiranja urbanizma, navodi se u tekstu RTK.