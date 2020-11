Kruševac odustao od podzemne garaže

Podzemna garaža koja je trebalo da se gradi u centru grada, ispod platoa ispred zgrade Suda neće se praviti jer nije stigla ni jedna ponuda na poziv za javno privatno partnerstvo za pomenuti posao. To je za KruševacGrad potvrdila gradonačelnica Jasmina Palurović, preciziravši da Grad neće raspisivati novi javni poziv

To, kako je kazala, neće uticati na dinamiku radova na rekonstrukciji centralnog gradskog trga.

– To što se niko nije javio za javnu garažu i što se odustaje od te koncesije neće poremetiti dinamiku radova. Ukalkulisali smo potrebno vreme za to oglašavanje, odnosno istovremeno smo sa druge strane počeli sa radovima tokom kojih su sve veće instalacije koje su se nalazile oko Spomenika i ispred drugih objekata zamenjene, upravo da ne bi došlo do remećenja plana. Očekujemo da rekonstrukcija Trga bude završena do planiranog roka, do 28. juna naredne godine – rekla je gradonačelnica Jasmina Palurović.

Skupština Grada na današnjem zasedanju usvaja odluku o obustavljanju projekta javno privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na Trgu kosovskih junaka.

Pomenutim projektom je bila predviđena izgradnja garaže davanjem koncesije na 50 godina. Garaža je trebalo da ima ulaze iz pravca Sinđelićeve i iz pravca Brijanove ulice, sa maksmimalno 220 parking mesta. Procenjena vrednost koncesije je, bez PDV-a, iznoslia nešto više od 124 miliona dinara, a koncesionar je trebalo narednih 50 godina mesečno gradu da plaća ugovorenu koncesionu naknadu.

Pomenuta garaža trebalo je da bude deo kompletne rekonstrukcije centra grada, koja je započeta sredinom avgusta. Radovi se odvijaju u pet faza, trebalo bi da budu završeni do narednog Vidovdana, kada Kruševac slavi 650 godina od osnivanja. Projekat je uradila ovdašnja Direkcija za urbanizam i izgradnju, a sredstva za kompletnu rekonstrukciju, u iznosu od oko 380 miliona dinara, obezbeđena su iz budžeta grada.

Tokom ove rekonstrukcije rade se toplovodna, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, platoi ispred Doma sindikata, hotela Rubin, ispred zgrade suda i kod Kocke. Projekat, između ostalog, podrazumeva i proširenje ostrva na Trgu kosovskih junaka, uklanjanje žardinjera umesto kojih će biti urađena fontana, izgradnju još jedne fontane kod zgrade Suda, rekonstrukciju fontane na platou ispred Doma sindikata te zamenu pločica u pešačkim zonama. Gradsko središte biće prilagođeno pešacima i biciklistima, iako saobraćaj neće biti ukidan.

J.B.

Kruševac odustao od podzemne garaže

