Kruševac obeležio Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi

U znak zahvalnosti za nesebično davanje najvrednijeg dara, krvi koja spašava živote, danas je u Mozaik sali Gradske uprave Kruševac upriličena svečana dodela priznanja dobrovoljnim davaocima krvi, kao i svečani prijem kod gradonačelnika. Ovom svečanom prilikom upriličena je i dodela priznanja za 50 predstavnika kruševačkog Crvenog krsta, među kojima su 29 višestruki davaoci krvi – ljudi koji su svojim humanošću ostavili neizbrisiv trag

Ovaj događaj, koji se organizuje u čast Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, nosi i dodatnu simboliku jer je posvećen sećanju na Budimira Gajića iz Prokuplja, prvog dobrovoljnog davaoca krvi na Balkanu, koji je 1916. godine svojim gestom postavio temelje dobrovoljnog davalaštva. Više od jednog veka kasnije, njegova ideja živi kroz dela brojnih ljudi koji iz dana u dan spasavaju tuđe živote.

– Danas obeležavamo Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovo humano delo koje svi prisutni čine je izuzetno važno i potrebno je sa time nastaviti i u budućem periodu jer zahvaljujući vama, vašem nesebičnom delu, mnogo života je u proteklom periodu bilo moguće spasiti. Mislim da je ovo još jedan od onih trenutaka kada Grad Kruševac treba da se oduži vama i motiviše sve one zdrave ljude koji do sada nisu učestvovali u ovakvim akcijama da to urade. Danas delimo plakete davaocima krvi i plakete “Široko srce” onima koji su aktivno učestvovali u motivisanju i organizovanju prikupljanja jedinica krvi. Priznanja i plakete dobijaju svi oni koji su 35, 50, 75 i 100 puta dali krv i mnogo života spasili. Apelujem na sve da se pridruže i nadam se da će naša saradnja sa Crvenim krstom Kruševac biti još bolja, iako je odavno na zavidnom nivou. Očekujem i još veći broj ljudi koji će se truditi da ona kap koja život znači bude dostupna onima kojima treba – istakao je Ivan Manojlović, gradonačelnik Grada Kruševca.

Ovaj svečani čin bio je i prilika da se oda priznanje onima koji čine temelj rada Crvenog krsta, ne samo davaocima krvi, već i svim partnerima, saradnicima i institucijama koje podržavaju ovu humanitarnu organizaciju.

– Ovaj dan je posvećen herojima svakodnevice koji bez velike galame, ali sa velikom snagom daruju ono najvažnije, život. Danas smo tu da im se zahvalimo i odamo priznanje, da u ovom trenutku podsetimo sebe i druge šta znači biti čovek. Ovaj događaj obeležavamo u okviru Nedelje Crvenog krsta koji nas svake godine podseća na vrednost solidarnosti, dobročinstva i humanosti. Ovogodišnje obeležavanje za nas ima veliki značaj jer ulazimo u jubilarnu 150. godinu postojanja i neprekidne posvećenosti našem gradu. Tokom svih godina ništa ne bi bilo moguće bez dobrovoljnih davalaca, saradnika i institucija koje nas prate i podržavaju. Organizujemo brojne akcije tokom cele godine u saradnji sa Zavodom za transfuziju Niš, a uz podršku Grada Kruševca i sve nose istu poruku, da zajedno možemo učiniti svet boljim, jednim po jednim životom koji spasemo. Ove nagrade nisu samo znak zahvalnosti, već svedočanstvo jedne duboke povezanosti među ljudima koju grade solidarnost, ljubav i briga za druge. Najveća nagrada ste vi i život koji ste spasili, nekada i ne saznate kome, ali budite sigurni da negde nečije srce danas kuca zahvaljujući vama – rekla je Emina Todorović, sekretar Crvenog krsta Kruševac.

U ime nagrađenih, prisutnima se, biranim rečima, obratio predsednik Fudbalskog kluba Trayal, Miloš Kočić, jedan od dobitnika priznanja „Široko srce”:

– Humanost, solidarnost i zajedništvo su vrednosti koje se i dalje cene i neguju u našem društvu. Ponosni smo što smo dali svoj doprinos. Nagrada nas dodatno motiviše da nastavimo dalje i da pozovemo sve klubove, ne samo fudbalske, nego i sve ostale, da se priključe akcijama dobrovoljnog davanja krvi.