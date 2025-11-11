Kruševac nagrađen na Sajmu turizma u Kragujevcu

Postavljeno: 11.11.2025

Turistička organizacija grada Kruševca osvojila je drugo mesto u kategoriji štampanog promotivnog materijala na Sajmu turizma 2025, koji je održan u Kragujevcu. Ova manifestacija okupila je brojne turističke organizacije, hotelijere, udruženja, lokalne proizvođače i partnere iz cele Srbije, pružajući priliku za razmenu ideja, povezivanje i promociju turističkih potencijala različitih krajeva zemlje

Tokom tri dana trajanja sajma predstavilo se više od sto učesnika, što potvrđuje njegov značaj za razvoj turističke ponude u regionu.

Priznanje koje je Kruševac dobio predstavlja potvrdu posvećenosti u promociji bogate turističke ponude grada i ulaganja u kvalitetan, prepoznatljiv promotivni materijal. Tokom sajma ostvareni su i brojni novi kontakti, dogovorene saradnje i razmenjene ideje sa predstavnicima turističkog sektora iz cele Srbije.

Pored toga, na štandu Turističke organizacije Kruševac predstavljeni su najpoznatiji lokalni sadržaji, kulturne manifestacije, tradicionalni proizvodi i znamenitosti Rasinskog okruga. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom grada, savremenim turističkim programima i atraktivnim ponudama za predstojeću sezonu, što je dodatno doprinelo promociji Kruševca kao sve privlačnije destinacije na turističkoj mapi Srbije.

Večeras premijera „Prevare“ Kruševačkog pozorišta

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
11. novembar 2025., 13:15
 

Prognoza -
12°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 2 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top