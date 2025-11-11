Kruševac nagrađen na Sajmu turizma u Kragujevcu

Turistička organizacija grada Kruševca osvojila je drugo mesto u kategoriji štampanog promotivnog materijala na Sajmu turizma 2025, koji je održan u Kragujevcu. Ova manifestacija okupila je brojne turističke organizacije, hotelijere, udruženja, lokalne proizvođače i partnere iz cele Srbije, pružajući priliku za razmenu ideja, povezivanje i promociju turističkih potencijala različitih krajeva zemlje

Tokom tri dana trajanja sajma predstavilo se više od sto učesnika, što potvrđuje njegov značaj za razvoj turističke ponude u regionu.

Priznanje koje je Kruševac dobio predstavlja potvrdu posvećenosti u promociji bogate turističke ponude grada i ulaganja u kvalitetan, prepoznatljiv promotivni materijal. Tokom sajma ostvareni su i brojni novi kontakti, dogovorene saradnje i razmenjene ideje sa predstavnicima turističkog sektora iz cele Srbije.

Pored toga, na štandu Turističke organizacije Kruševac predstavljeni su najpoznatiji lokalni sadržaji, kulturne manifestacije, tradicionalni proizvodi i znamenitosti Rasinskog okruga. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom grada, savremenim turističkim programima i atraktivnim ponudama za predstojeću sezonu, što je dodatno doprinelo promociji Kruševca kao sve privlačnije destinacije na turističkoj mapi Srbije.