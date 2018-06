Grad Kruševac je knjigama, diplomama i novcem nagradio najbolje osnovce i srednjoškolce. To je tradicionalno učinjeno u susret Vidovdanu, koji Kruševac obeležava kao svoj Dan. Nagrade je dobilo 134 učenika osnovih i srednjih škola za osvojenih 138 nagrada, 119 republičkih i 19 međunarodnih

Gradonačelnica Jasmina Palurović zahvalila se đacima koji su, kako je kazala, osvajanjem prestižnih nagrada na najbolji način predstavili svoj grad.

– Postignutim uspesima učenici ne samo da prezentuju svoj grad već uspostavljaju i nove sisteme vrednosti i postavljaju nove norme budućim generacijama. Ovim prijemom Grad Kruševac želi da ukaže svima na vas, mlade ljude, koji vrednim radom i trudom ostvarujete vredne rezultate u brojim naučnim i sportskim disciplinama – rekla je ona.

Jedan od nagradjenih učenika, Lazar Marković iz Osnovne škole “Nada Popović” na republičkom taknjičenju iz fizike osvojio je drugo mesto, na koje je ponosan.

– Za takmičenje, koje se održalo u Paraćinu, dosta sam vežbao sa svojim nastavnikom tako da sam se nadao uspehu i prezadovoljan sam osvojenim rezultatom – rekao je on.

Novčane nagrade dodeljene djacima iznose od 10 hiljada do 14 hiljada, u zavisnosti od plasmana na republičkom ili medjunarodnom takmičenju, dok nagrade za ekipe iznose od 12 hiljada do 20 hiljada, odnosno pojedinačno od 6 hiljada do 10 hiljada.

A.Vulić

Kruševac nagradio 134 đaka, osvajača republičkih i međunarodnih nagrada

