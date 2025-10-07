Kruševac među gradovima koji su dobili dodatna sredstva za razvojne projekte

Postavljeno: 07.10.2025

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović potpisala je juče ugovore sa predstavnicima sedam lokalnih samouprava, kojima je obezbeđeno dodatnih 52,55 miliona dinara za realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata

Među gradovima i opštinama koji su dobili podršku nalazi se i Kruševac, pored Bajine Bašte, Blaca, Plandišta, Rekovca, Sjenice i Bosilegrada. Projekti ovih sredina ocenjeni su kao prioritetni jer doprinose boljem kvalitetu života građana i efikasnijem radu lokalnih samouprava.

Kako je naglašeno, cilj ulaganja je da se podstakne ravnomeran razvoj svih delova Srbije, poveća funkcionalnost opštinskih i gradskih uprava i omogući građanima dostupniji i kvalitetniji javni servis.

Ispred Grada Kruševca ugovor je primila zamenica načelnice Gradske uprave Ivana Pajić.

Ovim ugovorima Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja da podržava zajednice koje strateški planiraju svoj razvoj i pravovremeno pripremaju projekte od značaja za građane.

J.S.

Ministar poljoprivrede u radnoj poseti Trsteniku

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
7. oktobar 2025., 14:40
 

Prognoza -
12°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 77%
Vetar: 4.6 m/s NNW
UV-Index: 1.65
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top