Kruševac među gradovima koji su dobili dodatna sredstva za razvojne projekte

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović potpisala je juče ugovore sa predstavnicima sedam lokalnih samouprava, kojima je obezbeđeno dodatnih 52,55 miliona dinara za realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata

Među gradovima i opštinama koji su dobili podršku nalazi se i Kruševac, pored Bajine Bašte, Blaca, Plandišta, Rekovca, Sjenice i Bosilegrada. Projekti ovih sredina ocenjeni su kao prioritetni jer doprinose boljem kvalitetu života građana i efikasnijem radu lokalnih samouprava.

Kako je naglašeno, cilj ulaganja je da se podstakne ravnomeran razvoj svih delova Srbije, poveća funkcionalnost opštinskih i gradskih uprava i omogući građanima dostupniji i kvalitetniji javni servis.

Ispred Grada Kruševca ugovor je primila zamenica načelnice Gradske uprave Ivana Pajić.

Ovim ugovorima Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja da podržava zajednice koje strateški planiraju svoj razvoj i pravovremeno pripremaju projekte od značaja za građane.

