Kruševac konačno izlazi na auto-put

Deonice 1 i 2, Sektora 1, na delu Moravskog koridora, u dužini od 16,5 kilometara, od Pojata do Makrešana, za saobraćaj će svečano biti otvorene u subotu 29. aprila, u prisustvu državnog vrha i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića

Moravski koridor ukupno je dug 112 kilometara, spojiće auto-put E75 Beograd – Niš kod Pojata i Miloš Veliki kod Preljine, ali i gradove u dolini Zapadne Morave: Ćićevac, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak. Radi se o prvom digitalnom auto-putu u Srbiji, ali i najširem sa ukupnom širinom od 30 metara. Projektovana maksimalna brzina biće 130 kilometara na sat.

Na deonici Pojate – Makrešane, dugoj 16,5 kilometara, izgrađena je jedna raskrsnica između Ćićevca i Varvarina, čime će ove dve opštine biti povezane na novi auto-put, ali i 7 mostova ukupne dužine 1.984 metara, 4 nadvožnjaka dužine 282 metra, kao i dva hidrotehnička objekta i jedno parkiralište “Moravište”.

Nakon završetka deonice od Makrešana do Koševa, čiji su radovi u poodmakloj fazi, a prema najavama državnih funkcionera, kraj radova se očekuje do 30. septembra, gradska zona Kruševca će sa auto-putem biti povezana na tri ulazno-izlazne tačke i to: na pravcu kružnog toka kod fudbalskog stadiona “Borac” u Bivolju, na pravcu prema Jasičkom putu i kod Koševa. Do tada će se privremeno koristiti izlaz kod Makrešana. Očekuje se i izgradnja nadvožnjaka na sadašnjoj Jasičkoj petlji, kojim će se prelaziti iznad auto-puta, ali i novog mosta na Zapadnoj Moravi kod Jasike, koji povezuje Kruševac i prekomoravska sela.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je polovinom marta ove godine i tender za izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina. U planu je da se postojeća denivelisana raskrsnica Pojate, tipa “truba”, rekonstruiše kako bi se omogućilo povezivanje auto-puta E-75 i Moravskog koridora, ali je i zbog radova na hidrotehničkom uređenju reke Zapadne Morave, neophodno rušenje postojećeg pešačkog visećeg mosta koji povezuje selo Maskare i Grad Stalać gde je, kako lokalno stanovništvo ne bi bilo uskraćeno za prelazak preko Zapadne Morave, potrebno izmenom planskog dokumenta predvideti mogućnost izgradnje novog pešačkog mosta.

AUTO-PUT “JOVAN KURSULA”?

Obilazeći radove na izgradnji Moravskog koridora, pre nešto više od mesec dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je glasno razmišljao o tome da bi auto-put mogao da ponese ime Jovana Petrovića Kursule, heroja iz Prvog srpskog ustanka i jednog od Karađorđevih vojvoda koji je rođen na području Čačka (Donja Gorevnica). Jovan Kursula je učestvovao u oslobođenju svih mesta u dolini Zapadne Morave, borio se na Sastavcima kod Varvarina, a preminuo je u kraljevačkom selu Cvetke, gde je i sahranjen.

Ž. M.

N. P.