Kruševac domaćin finalne etape „Trke kroz Srbiju“

Kruševac će 19. oktobra biti domaćin završne etape 64. „Trke kroz Srbiju“, čiji će konačni cilj biti na Trgu kosovskih junaka

Ovaj prestižni biciklistički događaj privući će takmičare iz više od 20 zemalja, čime se Kruševac ističe kao važno sportsko i turističko središte.

Očekuje se dolazak brojnih posetilaca i ljubitelja sporta, a završnica trke biće praćena svečanim programom, uz kulturne i zabavne sadržaje. Pored sportskog značaja, događaj predstavlja i priliku za promociju istorije i kulturne ponude grada, razvoj sportskog duha među mladima i unapređenje turističke ponude Kruševca.

Ovogodišnja završnica Trke kroz Srbiju potvrđuje da Kruševac može biti domaćin velikih međunarodnih događaja i pruža priliku da grad pokaže svoju gostoljubivost i organizacione kapacitete.