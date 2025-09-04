Kruševac dobija sredstva za pošumljavanje

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore, na osnovu kojih će biti dodeljena sredstva za podršku projektima pošumljavanja i ozelenjavanja u 28 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima je i Grad Kruševac

Pavkov je naglasila da su ovi projekti od velikog značaja, jer su deo paketa mera za unapređenje kvaliteta vazduha, dodavši da će Ministarstvo nastaviti da pruža podršku i u narednim godinama, jer je to važna mera za unapređenje kvaliteta vazduha.

– Svako zasađeno stablo doprinosi borbi protiv klimatskih promena, sprečava eroziju zemljišta i poboljšava kvalitet vazduha koji udišemo. Nastavićemo da podržavamo projekte pošumljavanja i ozelenjavanja, jer je očuvanje prirode naš generacijski zadatak za budućnost – rekla je Pavkov.

Ispred Grada Kruševca, ugovor je potpisala pomoćnica za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov. Za naš grad, Ministarstvo je izdvojilo oko 724.700 RSD, dok će Grad iz budžeta izdvojiti oko 181.100 RSD.

Za realizaciju ovih projekata Ministarstvo je ove godine opredelilo 112,3 miliona dinara, kao deo ukupnih sredstava, a za ovu namenu sredstva su dobili gradovi i opštine: Kruševac, Jagodina, Zrenjanin, Sombor, Novi Sad, Vrbas, Raška, Koceljeva, Kladovo, Veliko Gradište, Sremska Mitrovica, Kikinda, Šabac, Šid, Čajetina, Kragujevac, Medveđa, Zaječar, Bosilegrad, Novi Pazar, Niš, Sremski Karlovci, Čačak, Arilje, Vrnjačka Banja, Bačka Palanka i Titel.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac