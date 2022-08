Kruševac dobija novo prihvatilište za pse lutalice

Novi azil za pse lutalice, izgrađen po svetskim standardima, trebalo bi da bude u funkciji u prvoj polovini naredne godine. Gradi se na 500 kvadrata, sa kapacitetom duplo većim od aktuelnog prihvatilišta u Srnju. Novi azil biće bliže gradu, što će olakšati volonterima koji pomažu u čišćenju bokseva i hranjenju pasa, te svima onima koji žele da dođu i udome psa ili dovedu svoju decu da se igraju sa njima.

U toku je prva faza izgradnje azila za napuštene životinje na Jasičkom putu, pored rasadnika i staklenika Javnog komunalnog preduzeća. Druga faza, koja podrazumeva izgradnju samog objekta i parterno uređenje, po planu bi trebalo da bude završena do kraja ove godine. Završetak svih radova i otvaranje novog prihvalitilišta, planirano je u prvoj polovini 2023. godine.

U JKP kažu da se nadaju da će nakon izgradnje azila koji je bliži gradu, sugrađani češće posećivati ovo mesto, te da će biti više i udomljenih pasa. Trenutno ih je oko 300 u azilu u Srnju, a godišnje se udomi pedesetak pasa. U azilu su većinom smešteni štenci ili stari psi, koje uglavnom na ulicu ostavljaju nesavesni građani, a među napuštenim psima više je ženki.

Kako bi što više pasa bilo udomljeno, Javno komunalno preduzeće povremeno sprovodi i uličnu akciju „Ja nisam lutalica, ja sam napušten“, kada se građanima dele brošure sa gradskom Odlukom o držanju životinja na teritoriji grada Kruševca. Novi dom uglavnom pronađu štenci, u mnogo manjem procentu odrasli psi.

J.P.

Postati vlasnik psa je ozbiljna odluka

Udomljavanje psa je divna stvar ali i velika odgovornost, pa se takva odluka ne donosi preko noći. Pas nije modni detalj niti čuvar kuće, već živo biće koje ima određene potrebe.

Pored onih koji to čine jer je danas to u trendu, mnogi pse udomljavaju kako bi obradovali decu i eventualno im usadili odgovornost koju donosi briga o drugom biću, neki pak da bi nadomestili prazninu zbog gubitka prethodnog ljubimca, a ima i onih koji to čine isključivo iz saosećanja prema napuštenim životinjama.

Ipak, pre nego što se donese odluka, važno je preispitati se da li se imaju odgovarajući za udomljavanje, od dovoljno prostora gde bi se pas igrao, do mesta gde spava i gde se hrani.

Ne manje bitna je i spremnost potencijalnog udomitelja da odvoji dovoljno vremena i posveti se svom ljubimcu. Psi, kao i ljudi, vole druženje i pažnju, a za njihov zdrav život podjednako je važna i pravilna ishrane, te redovne šetnje.

Vlasnici pasa trebalo bi da znaju da ni odlaske na putovanja ili izlaske ne mogu da praktikuju često, ukoliko nemaju nekoga ko bi za to vreme brinuo o njima. Na kraju, treba podsetiti i na to da i udomljeni psi zahtevaju troškove, poput obavezne hrane, veterinara, treninga, sterilizacije, redovne vakcinacije i nege dlake.