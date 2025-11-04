Kritično niske zalihe krvi

Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo upozorava na ozbiljno smanjene rezerve krvi, koje su trenutno dovoljne tek za nešto više od jednog dana. Najveći nedostatak beleži se kod nulte i B krvne grupe, pa se građani pozivaju da se u što većem broju odazovu akcijama dobrovoljnog davanja

Za stabilno funkcionisanje sistema transfuzije neophodno je da se na nedeljnom nivou prikupi najmanje 1.500 jedinica krvi, dok optimalan broj iznosi oko 2.000. Nedostatak donora, naročito tokom jeseni, dovodi do toga da se rezerve brzo iscrpljuju.

Krv mogu dati svi zdravi građani starosti od 18 do 65 godina, uz ličnu kartu. Donori ne bi trebalo da su imali veće hirurške zahvate, da trenutno nisu pod terapijom ili u procesu dijagnostike, kao ni da koriste lekove koji bi mogli uticati na kvalitet krvi.

Muškarci krv mogu davati na svaka tri meseca, a žene na svaka četiri. Iz Instituta poručuju da količina prikupljene krvi ne zavisi od zdravstvenih ustanova, već isključivo od odziva građana, jer svaka donacija može nekome spasiti život.