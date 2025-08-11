Na platou ispred Kulturnog centra Kruševac sutra će od 19 do 21 sat biti održana kreativna radionica za decu „Izrada bakine škrinje“

Uz pomoć stare škrinje deca će otputovati u prošlost u vreme kada su njihove bake i deke bili mali, i otkriti kako je izgledalo njihovo detinjstvo.

Radionicu organizuje Kulturni centar u saradnji sa Udruženjem Etno Rasina i kompanijom DS Smith.

Radionica je namenjena deci uzrasta od 4 do 10 godina.