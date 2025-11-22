U vremenu starog Kruševca: Krčma kod Colovića u Kruševcu

Krčma „kod Colovića” nalazila se kod Gornje vage (današnji Trg Fontana), preko puta crkve Svetog Đorđa. Vlasnik krčme bio je Svetislav Tisa Colović. Bila je poznata po služenju najboljeg župskog vina i rakije, kao i Vajfertovog piva

Krčma, zajedno sa imanjem porodice Colović u Birčaninovoj ulici, nacionalizovana je 1958. godine. U toku 60-ih godina 20. veka objekat je srušen zbog izgradnje stambenog kompleksa na tadašnjem Trgu Oktobarske revolucije.

O porodici Colović:

Colovići su rodom iz Zaječara. Živeli su u Birčaninovoj ulici.

Đorđe Colović (1836-1881) iz Zaječara, kasapin, oženio se 1861. godine Stanom (1842-1904), ćerkom Arsenija Matića iz Kruševca, sa kojom je dobio Milevu (1859-1905), udata za Iliju Zdravkovića iz Kruševca, Petra (1862-?), Svetozara, Darinku (1871-?), Stanka, Katu (1876-1893), Kosaru (1879-?).

Svetozar Đ. Colović (1869-?), kafedžija, oženio se 1898. godine Danicom (1879-?) iz Sečanice, sa kojom je dobio Svetislava, Hranislava, Stojana. Svetislav Colović (1898-1979), vinarski trgovac, kafedžija, oženio se 1924. godine Dušankom (1906-?) iz Kapidžije. Drugi put se oženio 1944. godine Draginjom (1912-2010), ćerka Dimitrija Kostadinovića iz Kruševca. Umro u Beogradu. Hranislav Colović (1900-1925), oženio se 1924. godine Savkom (1884-?) iz Niša. Stojan Colović (1906-1929), berberin, oženio se 1929. godine Ljubicom (1904-?), ćerkom Alekse Ilića iz Kruševca.

Stanko Đ. Colović (1873-1924), trgovac, žena Zorka (1885-1944).

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu