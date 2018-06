Kruševačka policija uhapsila je A.N. (57) iz Sarajeva koji je zatečen u crkvi Lazarici u dok je obijao kasu u koju vernici ostavljaju dobrovoljne priloge

Njemu je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo teška krađa.

Krao dobrovoljne priloge u crkvi pa uhapšen

Kruševačka policija uhapsila je A.N. (57) iz Sarajeva koji je zatečen u crkvi Lazarici u dok je obijao kasu u koju vernici ostavljaju dobrovoljne priloge Njemu je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. On je osumnjičen da je izvršio krivično delo teška krađa.