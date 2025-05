Kraj nastave u školama od 23. maja do 18. jula – neće biti proba državne mature 

Izmenjeni pravilnici o kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole nakon objavljivanja u „Službenom glasniku” stupili su na snagu, čime su i formalno stečeni uslovi da se nastavni deo ove školske godine produži, i to samo izuzetno – u školama u kojima je najviše nastavnih dana izgubljeno zbog toga što u delu preduniverzitetskog obrazovanja, u znak pobune prosvetnih radnika i đaka koji su bojkotovali časove, redovne i regularne nastave nije bilo od više nedelja do nekoliko meseci

Za osmoletke i srednje škole u kojima nastavnici i učenici nisu protestovali kontinuiranim ignorisanjem radnih i školskih obaveza, i koje su do sada već uspele da nadomeste veći deo ili sve propuštene časove usled sporadičnih stupanja u zakonit štrajk ili kraće nezakonite obustave rada, aktuelne dopune pravilnika ne menjaju ranijim kalendarima predviđene rokove za završetak nastave. Dakle, u školama u kojima obrazovno-vaspitni rad nije značajno poremećen, a gotovo sasvim su realizovani planovi nadoknade ili nema sumnje da će sve što je predviđeno biti ostvareno u skladu sa „starim” kalendarom, poslednji nastavni dan u ovoj školskoj godini za maturante gimnazija biće petak, 23. maj, dok će se sedmicu kasnije, u petak, 30. maja, časovi završiti i za učenike završnog razreda srednjih stručnih škola kao i za male maturante, to jest učenike osmog razreda osnovnih škola. Oni prvi i odlaze na letnji predah od školskih obaveza, čim obave maturske ispite.

Izuzetno, u slučaju kada nije moguće da gimnazije i srednje stručne škole ostvare obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada u punom broju nastavnih sedmica i nastavnih dana na godišnjem nivou, nastava se izvodi dok se ne ostvari najmanje dve trećine nastavnih dana, kako bi se ostvarili ključni ciljevi i očekivani ishodi u okviru nastavnih predmeta- novina je prvi put predviđena školskim kalendarom, i to samo za srednje obrazovanje.

Precizirano je i da za srednjoškolce koji nisu učenici završnog razreda letnji raspust počinje najkasnije u ponedeljak, 21. jula, što znači da za ovaj deo đačke populacije nastava može trajati do petka 18. jula, to je i najduže u ovoj po mnogo čemu atipičnoj školskoj godini. Međutim, za njihove vršnjake u školama u kojima protestovanja i ometanja redovnih časova nije bilo, letnje ferije počinju gotovo mesec dana ranije, u ponedeljak 23. juna, a poslednji nastavni dan biće petak, 20. jun.

Iz kalendara rada srednjih škola izbačena je proba državne mature, i to je još jedna važna korekcija koja je do sada izmicala radaru javnosti. Doslovno je izbrisan član kojim je bilo predviđeno da se u nastavnoj nedelji od 2. do 6. juna 2025. godine u srednjim školama realizuje probno testiranje učenika trećeg razreda gimnazija, umetničkih i stručnih škola iz jednog predmeta – matematike – u okviru priprema za uvođenje najvažnijeg nacionalnog testiranja za kraj srednjeg obrazovanja koji bi trebalo da zameni prijemne ispite za upis na fakultete.

Poslednjim izmenama zakona polaganje velike mature pomereno iz školske 2025/26. za školsku 2028/29. godinu, a novoizmenjenim pravilnikom sada je zvanično odloženo i pripremanje za uvođenje tog ispita, jer sistem ni za realizovanje probnog testiranja u ovoj turbulentnoj školskoj godini nije spreman.

U osmoletkama koje zbog obustava rada nisu realizovale nastavni proces u potpunosti nastavni deo ove školske godine može biti produžen najviše za pet radnih dana. Otuda drugo polugodište može biti završeno 30. maja po „starom”, ili najkasnije 6. juna, ako bude prolongirano, za male maturante. Osnovci mlađih razreda, od prvaka do sedmaka, u klupama će biti do 13. juna, ili najduže do 20. juna.