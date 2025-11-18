Kostić novi trener košarkaša Napretka

Postavljeno: 18.11.2025

Posle slabog starta u prvenstvu Prve regionalne lige Srbije – Zapad, u kojem su posle sedam kola ostvarili samo jednu pobedu, a pretrpeli čak šest poraza – pa se nalaze u zoni ispadanju, u Košarkaskom klubu Napredak su se za promenu kormilara stručnog štaba

Za novog trenera postavljen je iskusni i poznati košarkaški stručnjak iz Kraljeva, Dragan Kostić, koji je u dosadašnjoj bogatoj karijeri već u dva navrata predvodio, sa dosta uspeha, košarkaše Napretka, Sloge (Kraljevo), Radničkog (Kragujevac), Igokee (Laktaši), Srema (Sremska Mitrovica) i mnogih drugi klubovi iz zemlje i inostranstva.

Novi trener će za početak imati zadatak da konsoliduje ekipu, razigra mlade igrače i da što pre izađe iz opasne zone i izbori opstanak u ovom rangu takmičenja.

Dosadašnji prvi trener Bratislav Knežević ubuduće će obavljati dužnost pomoćnog trenera.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

