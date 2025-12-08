Košarkašice Palestre osvojile treće mesto na prvenstvu Srbije

Postavljeno: 08.12.2025

Na Državnom prvenstvu Specijalne olimpijade Srbije u ženskom inkluzivnom basketu 3×3, održanom u subotu u Novom Sadu, učestvovalo je šest gradova u kojima rade sportski klubovi za decu i omladinu sa posebnim potrebama. Među njima je bio i kruševački klub „Palestra“, čije su košarkašice osvojile treće mesto

Za Palestru su nastupale Neđa Sudimac, Lidija Misini, Violeta Marković i Nađa Petrović, uz stručnu podršku trenera Marge Kapamadžije i Mirele Milojević. Prvo mesto osvojila je ekipa Novog Sada, dok je drugo pripalo Zrenjaninu.

Ceremoniju otvaranja pozdravnim govorom obeležili su nacionalni direktor Specijalne olimpijade Srbije Aleksandar Stanojević i Tatjana Medved, nekadašnja rukometašica i članica gradskog veća za sport i omladinu Novog Sada, koja je i zvanično otvorila takmičenje.

Početak decembra obeležava Evropsku nedelju košarke, kojoj se Specijalna olimpijada Srbije tradicionalno priključuje, a u Palestri ističu da su ponosni na postignute rezultate i da ovim takmičenjem završavaju sportsku kalendarsku godinu.

Kruševačke košarkaške ekipe pretrpele poraze

