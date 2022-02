Košarkaši Napredak Juniora iz poraza u poraz

I u trećem kolu plej-auta Druge lige, Napredak Junior poražen od Konstantina, sa 74:59

Posle novosadskog Stara i aleksinačkog Napretka, i niški Konstantin je bio bolji od Naprteka u plej-aut fazi drugoligaškog takmičenja. U Kruševcu je trijumfovo sa 74:59 i osvojio važne bodove u borbi za opstanak u ovom rangu takmičenja.

Već nakon prve destine bilo je jasno da su Kruševljani u problemu. Posle deset minuta igre Nišlije su vodile sa 30:17. Nastavili su u Kruševljani u boljem ritmu, osetno poboljšali odbranu i sredinom drugog kvartala prišli su na samo sedam poena minusa (27:34), ali nakon Damjanovićevog tajmauta Konstantin je ponovo preuzeo kontrolu i vratio se na dvocifrenu distancu. Na poluvremenu je bilo 32:42.

Do kraja utakmice gosti su bez većih problema održavali vođstvo i do kraja ga povećali do 16 poena, sa kolikom su razlikom dobili utakmicu. Konstantin je bio dominantan i u skoku, imao je čak 15 uhvaćenih lopti više. Još jedan podatak oslikava utakmicu – Napredak nijednom nije poveo tokom utakmice.

U ekipi Napretka po 12 poena postigli su Spasojević 12 (uz pet skokova i tri asistencije), Đorđević (imao je i šest skokova) i Šević 12, a dvocifrenei šuterski učinak imao je još i Radulović sa deset postignutih koševa.

Posle ovog poraza Napredak Junior je na poslednjem mestu tabele sa 11 bodova, koliko ima i Beovuk 72 na pretposlednjoj poziciji. Sledeći protivnik Kruševljana, koji su u sve nezavidnijoj poziciji i bez prava na nove poraze, je Klik, koji će u Arilju biti veliki favorit.

S.M.