Košarkaši Kruševca u finalu kupa

Postavljeno: 22.10.2025

Košarkaši Kruševca u polufinalu kvalifikacija za Kup Srbije ubedljivo su savladali na domaćem terenu ekipu Jagodine, člana Druge lige Srbije, rezultatom 109:84

Najefikasniji u ekipi Kruševca bio je Vukašin Komlenović sa 28 poena na svom kontu.

Ovom pobedom Kruševljani su se plasirali u finale – u kome će čekati boljeg iz susreta Čačak 94 – Šabac, a pobednik finalne utakmice će se plasirati na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća koji se, tradicionalno, igra u Nišu.

I. M.

