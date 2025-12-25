Košarkaši Kruševca slavili i nakon Požarevca

Košarkaši Kruševca su, u derbiju 13. kola Prve regionalne lige Zapad, na domaćem ognjištu pobedili ekipu Požarevca sa 97:83, pa prvi deo prvenstva, sa skorom od 11 pobeda i 2 poraza, završavaju na deobi prvog mesta sa ekipom Poleta iz Ratine

Prvu takmišarsku utakmicu u novoj godini Kruševljani će odigrati već 14. januara kada pod Bagdalu, u okviru finala Kupa Srbije drugog stepena, dočekuju člana KLS lige.

Pobednik tog susreta će se plasirati na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća koji će biti održan sredinom februara u Nišu.

U narednom 14. prvenstvenom kolu 17. januara košarkasi Kruševca docekuju ekipu Zekas 75 iz Rače.