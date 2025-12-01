Košarkaši Kruševca nastavili sa pobedama, košarkaši Napretka i košarkašice Bagdale sa porazima

U 9. kolu Prve regionalne lige Zapad košarkaši Kruševca su na vrućem gostovanju, u neizvesnoj završnici, savladali Svilajnac rezultatom 76:79

Sa maksimalnim brojem pobeda ekipa Kruševca je na prvom mestu na tabeli. Za razliku od njih košarkaši Napretka nikako da izađu iz krize rezultata, oni su u Kruševcu pretrpeli i osmi poraz u sezoni i to ubedljivo, od Poleta iz Ratine sa 56:87, pa se sa jednom pobedom nalaze na 13. pretposlednjem mestu na tabeli.

Košarkašice Bagdale su u 8. kolu Druge lige Srbije poražene u gostima kod direktnog konkurenta u borbi za opstanak ekipe SPD Radnicki doo u Kragujevcu sa 81:70 i posle ovog poraza zakucane su na 12. poslednje mesto na tabeli sa skorom od 1 pobede i 7 poraza.

U sledećem kolu 06/07. decembra košarkaši Kruševca gostuju kod Poleta u Ratini, Napretka dočekuju ekipu Smedereva 1953, dok košarkašice Bagdale takođe igraju u Kruševcu sa ekipom Rudar 1904 iz Bora.

