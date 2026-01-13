Košarkaši Kruševca izgubili u finalu Kupa

Postavljeno: 13.01.2026

Pred dobro popunjenim tribinama kruševacke Hale sportova odigrana je utakmica finala Kupa Srbije drugog stepena, gde su košarkaši Kruševca poraženi od ekipe OKK Beograd, inače člana KLS lige Srbije rezultatom 74:114 (42:61)

Od samog početka pa sve do kraja susreta gostujući sastav je bio u vođstvu, u potpunosti je kontrolisao igru na terenu i iskoristio razliku u kvalitetu koju poseduje u odnosu na Kruševljane, koji su se borili i odigrali u granicama svojih mogućnosti za koje je i sam plasman u finale ovog dela kupa veliki uspeh.

Gosti su na kraju slavili ubedljivu i zasluženu pobedu i takmičenje će u Kupu nastaviti na finalnom turniru Radivoja Koraća, koji se igra u Nišu krajem februara.

Inače u redovima ekipe iz Beograda je sa dosta uspeha u ovom meču nastupio i Kruševljanin Nikola Karalić (17) koji je prve kosarkaške korake načinio u ekipi OKK Krusevac.

