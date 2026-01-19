Košarkaši Kruševca i Napretka pobedili, košarkašice Bagdale izgubile

Startovala su košarkaška prvenstva u drugom delu sezone 2025/2016. U 14.kolu Prve regionalne lige Zapad, OKK Kruševac je kao domaćin savladao ekipu Zekas 75 (Rača) sa 89:73 (44:49), KK Napredak je pobedio u gostima Zlatar (Nova Varoš) rezultatom 80:83(46:42)

Posle ovog kola OKK Kruševac sa 12 pobeda i 2 poraza je na deobi prvog mesta sa ekipom Polet (Ratina), KK Napredak je na 12 mestu sa 4 pobede i 10 poraza.

U narednom kolu 24/25. januara Kruševac gostuje kod Železničara (Čačak), Napredak dočekuje Svilajnac.

Košarkašice Bagdale su u 13. kolu Druge lige Srbije na svom terenu poražene od Srbobrana sa 64:67 (41:36). Sa skromnim učinkom od jedne pobede i 12 poraza ubedljivo se nalaze na začelju tabele, pa su sada bliže ispadanju iz lige nego opstanku.

U sledecem kolu 24/25. januara gostuju ekipi Šapca.