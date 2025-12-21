Košarka: Pobeda Napretka, porazi Bagdale i Kruševca

Odigrano je 12. kolo u Prvoj regionalnoj ligi Zapad, u kojem su košarkaši Napretka kao domaćini pobedili ekipu Babajić (Ljig) rezultatom 78:74, dok su košarkaši Kruševca u neizvesnoj završnici poraženi na gostovanju kod Šapca rezultatom 83:82

Kruševac se nalazi na deobi prvog mesta sa Poletom (Ratina) i Požarevcem, sa deset pobeda i 2 poraza, dok Napredak deli 12. mesto sa ekipom Babajića.

U narednom, 13. poslednjem kolu prvog dela prvenstva, koje se igra u sredu, 24. decembra, Kruševac u derbi susretu dočekuje Požarevac, dok Napredak gostuje kod Plane u Velikoj Plani.

Košarkašice Bagdale su nastavile sa lošim rezultatima pa su poražene ubedljivo i u poslednjem jesenjem 11. kolu Druge lige Srbije u Kruševcu od ekipe Proleter 023 (Zrenjanin) sa 60:86.

U sledećem kolu, 14. januara 2026, dočekuju lidera na tabeli – Nibak iz Niša.

