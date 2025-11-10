Košarka: Pobeda Kruševca, porazi Napretka i Bagdale

Polako se zahuktavaju košarkaška takmičenja, gde OKK Kruševac nastavlja sa dobrim igrama pa je u seriji pobeda, dok KK Napredak i ŽKK Bagdala produžuju niz bledih igara i poraza

U okviru 6. kola Prve Regionalne lige Srbije Zapad, košarkaši Kruševca su pred svojim navijačima pobedili ekipu Babajić iz Ljiga rezultatom 89:68 dok je Napredak poražen u Požarevcu od istoimene ekipe sa 88:63.

OKK Kruševac sa maksimalnim učinkom od šest pobeda se nalazi na deobi prvog mesta sa ekipom Svilajnca, dok je Napredak na 12. mestu sa samo jednom pobedom i pet poraza.

U sledećem kolu, 15/16. novembra, Kruševac gostuje Paraćinu, dok će Napredak dočekati Zekas 75 iz Rače.

Košarkašice Bagdale su pretrpele i peti poraz od isto toliko odigranih utakmica pa se nalaze na začelju Druge lige Srbije. Kruševljanke su poražene na svom parketu od Proletera iz Novog Sada rezultatom 66:69.

U narednom kolu, sledećeg vikenda gostuju ekipi Mondo Basket 2025 u Beogradu.

I. M.